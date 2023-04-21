Албанія скасувала безвізовий режим для росіян

Албанія скасувала безвізовий режим для громадян Росії, йдеться в повідомленні на сайті посольства Албанії у Росії.

Раніше росіяни могли в’їжджати до країни без візи з 1 травня до 30 вересня. Так Албанія стимулювала туризм. Тепер для відвідування країни необхідно оформити візу відповідно до мети поїздки.

У вересні 2022 року Євросоюз припинив дію спрощеного візового режиму з Росією. Внаслідок цього збільшився пакет необхідних для візи документів, термін розгляду заявки і візовий збір: з 35 до 80 євро. Пізніше Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Польща та Чехія закрили свої кордони для туристів із Росії.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну безвізовий в’їзд для росіян скасувала Північна Македонія, Чорногорія скоротила літнє перебування без візи до 30 днів, а Казахстан – до 90 днів упродовж пів року. Також майже всі країни Європи, США та Канада закрили свій повітряний простір для російських літаків. Багато авіаперевізників, у тому числі з країн Азії та СНД, припинили польоти до Росії.