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Албанія відхилила екстрадицію звинуваченої у шпигунстві росіянки

Захисник Світлани Тимофєєвої привітав це рішення суду

Суд в Албанії відхилив запит про екстрадицію до Росії фотографа та блогера Світлани Тимофєєвої, заарештованої за звинуваченням у шпигунстві. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Сама Тимофєєва не робила жодних заяв під час засідання, а її захисник привітав рішення суду.

«Це було правильне рішення, засноване на законі. Якщо цю громадянку екстрадують до Росії, її переслідуватимуть, її життя буде в небезпеці, оскільки відома її позиція щодо режиму Путіна», – заявив адвокат Тимофєєвої.

В Албанії фотографку підозрюють у шпигунстві, а в Росії її заочно заарештували за незаконне отримання відомостей, що становлять державну таємницю. У березні Тимофєєва попросила в Албанії політичного притулку – вона заявила, що побоюється переслідування у разі повернення до Росії.

Світлана Тимофєєва – автор фотографій занедбаних промислових та військових об’єктів, на її акаунт в інстаграмі підписані понад 250 тисяч людей. У серпні 2022 року вона, росіянин Михайло Зорін та українець Федір Алпатов були затримані у місті Грамші в Албанії при спробі проникнути на військовий завод, який за радянських часів виробляв автомати АШ-78 – копії радянського АК-47.

Затримані стверджували, що хотіли провести там фотосесію. При собі у них був газовий балончик, стверджується, що за його допомогою вони намагалися чинити опір під час затримання охороною заводу. Усім їм загрожує до 20 років ув’язнення.

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