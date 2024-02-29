Зброя із «незахідних країн» через посередників як можливість для України – аналіз експертів

На противагу похмурим річницям цього місяця – 10-річницю окупації Криму та другим роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну – приводом для оптимізму є відданість українців своїй справі, віра в сили перемогти Росію та звільнити свої землі, якщо міжнародні партнери продовжуватимуть їх підтримувати. Такі тези були озвучені під час зустрічі у Гудзонському Інституті (Hudson Institute) у Вашингтоні 28 лютого.

Військові та урядовці з Чехії разом з американськими експертами говорили про можливі способи постачання зброї Україні та про можливі сценарії забезпечення перемоги над російськими окупантами.

Третя хвиля «помилкових прогнозів»

Очільник Генштабу Збройних сил Чехії генерал-лейтенант Карел Ржека відзначив важливі уроки, які Європа та США виносять з російської війни проти України:

«Ми багато чого навчилися і продовжуємо вчитися від українців. Особисто для мене це урок того, наскільки важливо мати стійке суспільство. Це говорить нам про те, що якщо ви хочете бути готовими до серйозної кризи, то повинна бути задіяна робота всього суспільства, це не тільки військова справа. І ви повинні бути готові діяти у довгостроковій перспективі».

За словами генерала Ржеки, зараз триває третя хвиля так званих «сумних прогнозів», перші дві з яких супроводжувались помилковими прогнозами.

Так, на початку війни у Європі лунали голоси, що в України «немає шансів», але Україна навпаки вистояла. Ще через якийсь час почалися прогнози, мовляв, Росія розпадеться на шматки і війна закінчиться за кілька місяців, але РФ продовжує діяти і наступати.

Зараз, каже генерал, триває третя хвиля подібних прогнозів – песимістичних передбачень на користь російської перемоги і відсутності шансів в України і союзників.

«Але це теж нереально, – наголошує Ржека. – В українців є величезні, просто величезні досягнення. Вони звільнили понад 50% окупованої території, відвоювали чорноморський простір, а також показали нам і нашим суспільствам, що вони варті підтримки, і вони готові боротися, захищаючи наші спільні цінності».

На противагу хвилям песимізму генерал порадив «мислити стратегічно, щоб бути реалістами».

Війна такого масштабу, наголошує він, це ніколи не легко, ніколи не займає кілька місяців.

Песимістичні прогнози, додав генерал, насправді підживлюються російською пропагандою.

Росіяни «на словацькому кордоні» – це ще більше витрат на оборону

Ржека наголошує, що підтримка України важлива не лише для Європи, а і для всього світу.

Йдеться про світовий порядок, а не тільки про долю України

«Якщо у нас будуть росіяни на словацькому кордоні, то нам потрібно буде значно більше інвестувати в оборону. Отже, насправді йдеться про світовий порядок, а не тільки про долю України», – розповідає чеський генерал.

«Те, як ми поводимося зараз, наскільки твердо стоїмо і яким буде результат, а також чи зможе це зійти з рук росіянам – усе це сформує світ, у якому ми живемо», – наголошує генерал.

За його словами, це важливо «для всіх у всьому світі, враховуючи США».

Британський дипломат з оборонних питань Марк Ньютон наголосив під час зустрічі, що вже 10 років населення Криму «несе на собі тягар російської агресії» та потерпає від жорстокої і систематичної кампанії порушень прав людини (у тому числі, релігійних свобод) з боку російської влади, спрямованої на посіяння страху, розмивання української культури та ідентичності.

А сам Крим використовується вже 2 роки як плацдарм для нападів на решту території України, а також як територія для примусово переміщених і незаконно утримуваних українців, зокрема, дітей.

«Є чіткі докази: українці у Криму були змушені взяти російські паспорти та інші документи, без яких вони просто не мали б доступу до основних сервісів. Не вірте жодній пропаганді, яка говорить, що вони роблять це з власного вибору», – наголосив Ньютон.

Марія Томак, керівниця відділу «Кримської платформи» Представництва президента України в Криму додала:

«Вражає, скільки людей у Криму сьогодні висловлюють свою солідарність із материком. Знаємо про щонайменше 700 задокументовних випадків, коли російські окупаційні війська переслідують людей за український прапор, за проукраїнські коментарі в соцмережах чи критику російської армії, або навіть спробу пофарбувати щось синьо-жовтою фарбою».

Тихоокеанські партнери випитують деталі

Генерал Карел Ржека розповів, що усі партнери НАТО дуже зацікавлені у тому, що відбувається в Україні. «Навіть на останньому засіданні комітету НАТО наші тихоокеанські партнери висловлювали особливе зацікавлення, тому що знають, що усі ці процеси дуже взаємопов’язані», – каже він.

Що станеться з Росією та Україною – це також сформує поведінку інших держав, наголошує генерал.

Він також закликає думати над тим, що слід зробити у 2024 році, щоб потім впливати на українську оборону у 2025 і 2026 роках: «Тому що це реальність великої війни».

Леонард Косінскі, генерал-лейтенант ВПС Сполучених Штатів додав, що Міноборони США, а також представники інших організацій та націй, «прокидаються щоранку зосередженими на підтримці України уже протягом останніх двох років».

США та 50 країн-союзників працюють разом, щоб допомогти Україні, нагадав генерал. Хоча Росія на меті послабити НАТО, але натомість дії українців зміцнили альянс, додав Кокінскі.

Ян Їреш, гендиректор з питань оборонної політики та планування Мінборони Чехії, заявив: «Європа показала себе значне краще, ніж хтось очікував до початку війни».

До прикладу, він розповів про зусилля Чехії із підтримки мігрантів з України та порівняв: пів мільйона українських біженців у Чехії – «це ніби 15 мільйонів людей раптово прибули до Сполучених Штатів протягом чотирьох місяців».

Щодо збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості, Їреш додав: «Одна європейська компанія Rheinmetall у Німеччині виробляє більше 155-міліметрових артилерійських снарядів, ніж уся оборонна промисловість США разом узята».

В інтересах США та в інтересах Європи – продовжувати підтримувати Україну

Тому, каже він, роль ЄС є незамінною у забезпеченні колективної оборони НАТО.

«Ми повинні колективно – американці та європейці – використати майбутній Вашингтонський саміт НАТО як інструмент комунікації, щоб донести до американського народу повідомлення про те, що Європа робить дуже багато для підтримки України. Європейці інвестують в оборону країн НАТО. І, нарешті, слід донести, що це в інтересах США та в інтересах Європи – продовжувати підтримувати Україну», – переконує Ян Їреш.

«У Нью-Джерсі також є росіяни»

Американському народу потрібно нагадати про те, чому європейська безпека безпосередньо пов’язана з американською, як і те, чому Україна особливо важлива, наголошує Ребекка Генрікс, директорка ініціативи Keystone Defense Initiative Гудзонського інституту.

Нам потрібно рухатися вперед. Україні негайно потрібна зброя

«Необхідно поважати суверенітет націй та їхні кордони. Це означає, що якщо у вас є образи часів дев’ятого століття чи претензії щодо етнічних росіян, ви не можете просто починати вторгнення в країну, тому що ви бачите там росіян. Я маю на увазі, що в Нью-Джерсі також є росіяни…», – сказала Генрікс, апелюючи до російського способу виправдовувати власну агресію.

Росія, за словами експертки, залишається не просто загрозою для американського народу в Сполучених Штатах Америки: «Це хронічна загроза. Затяжна війна на виснаження не в інтересах ні України, ні НАТО чи Сполучених Штатів, зокрема. Тож нам потрібно рухатися вперед. Україні негайно потрібна зброя».

Лідерство США, очолюваний США міжнародний порядок, заснований на правилах – це те, від чого ми всі виграємо. Американський народ у виграші від цього як економічно, так і з точки зору безпеки. І я витрачаю багато свого часу на те, щоб нагадувати про це американцям», – каже Генрікс.

Війна не може чекати на виготовлення зброї

Посадовець Мінборони Чехії Ян Їреш у ході дискусії наголосив на тому, що союзникам слід якомога швидше доставити в Україну військові матеріали, особливо артилерію, снаряди, не чекаючи нарощення виробництва у країнах самого НАТО.

«Це нагальна потреба. – Каже він. – І, звісно, ми не можемо чекати, доки обсяги виробництва європейської чи американської оборонної промисловості стануть достатніми. Натомість нам потрібно отримати наявні військові матеріали з усього світу, з існуючих запасів».

Їреш нагадав про чеську пропозицію придбати наявні боєприпаси у «незахідних» країнах, частина з яких не бажають підтримувати Україну напряму:

«З політичних міркувань їм потрібен посередник. Їм потрібен хтось, хто справді сприятиме цим поставкам. Тож ми могли б організуватися довкола таких закупівель з-за меж Європи, виступивши донорами і посередниками. Чеська Республіка вже зробила дуже щедру пропозицію профінансувати частину такого фонду. Тепер деякі інші країни також повинні активізуватися».

Раніше Чехія вже повідомляла, що «знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим».



За інформацією Радіо Свобода, чеський президент Петр Павел озвучив намір звернутися до партнерів зі США, Німеччини, Швеції та інших країн, які можуть посприяти цьому.

З боку США експертка Гудзонського інституту Ребекка Генрікс підсумувала щодо розбіжностей у Конгресі в питанні підтримки України:

«У США є серйозні проблеми, але відсутність допомоги Україні не покращить цю проблему. Фактично відсутність допомоги Україні погіршить усі американські проблеми. Я вважаю, що це той аргумент, який ми повинні продовжувати висувати, щоб спробувати подолати цю політичну перешкоду».

За словами експертки, американський ізоляціонізм – «річ реальна, але дуже невелика і незначна».

«Американці насправді люблять перемагати, нам просто потрібна виграшна стратегія», – каже Генрікс.

Що потрібно для перемоги України

Американський генерал Леонард Косінскі відповів на запитання, що потрібно українцям, аби бути успішними на полі бою, які речі є абсолютно необхідними для цього.

За його словами, найнеобхідніше – це очевидно, зброя, особливо артилерія, та боєприпаси.

«Росіяни без вагань жертвують людьми, а також мають запаси боєприпасів. Попри те, що ми говоримо про війну майбутнього та про високотехнологічні можливості (і українці впроваджують все це), іноді вам просто потрібні кулі, щоб мати можливість протистояти обстрілам і наступам», – аналізує Косінскі.

Генерал також наголосив на важливості складових для ремонту пошкодженої техніки. Він відзначив, що українці справляються із цим завданням, маючи навики лагодити танки, вантажівки та інше. «Вони чудові, і це справді унікальність України», – каже генерал про технічні спроможності українців. Але й водночас наголошує на наявних потребах у постачанні технічних деталей для ремонту техніки.

«У цьому затяжному конфлікті, якого ми не бачили з часів Другої світової війни, насправді важливою є промислова база підтримки. Здатність відновити пошкоджене стає дуже важливою», – наголосив Косінскі.