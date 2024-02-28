«Росія є прямою загрозою для Франції»: Атталь пояснив слова Макрона про підтримку України

Росія змінила свою позицію, в тому числі щодо Франції, відтак керівництво країни не може категорично відкидати жодних заходів у підтримці України – про це заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, виступаючи перед французьким сенатом. Його слова цитують французькі медіа, в тому числі Public Senat.

Сенатори питали Атталя про заяву президента країни Еммануеля Макрона щодо ймовірності відправки військ до України. Він уточнив, що може йтися про військових, які проводитимуть навчання або долучаться до протиповітряної оборони, але не до боїв на фронті.

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Водночас голова уряду висловив переконання, що Франція не може прийняти перспективу перемоги Росії у війні, тому що «за Україною ми».

«Росія змінила свою позицію. Її позиція стала жорсткішою в контексті цього конфлікту, в тому числі щодо нас, Франції та її союзників… Реальність така, що Росія є прямою та безпосередньою загрозою для Франції на всіх рівнях», – заявив Атталь.

26 лютого в Парижі відбулася конференція, на якій лідери 20 країн Європи, а також представники Великої Британії та США обговорювали військову допомогу Україні. Головним питанням, яке обговорювалося на зустрічі в Парижі, було постачання боєприпасів Україні.

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На цьому заході президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають зробити все, щоб Росія не перемогла у війні з Україною. Водночас він припустив, що союзники можуть надіслати свої війська в Україну, хоча додав, що консенсусу з цього приводу поки що немає.

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне уточнив цю заяву Макрона, сказавши, що Захід має розглянути нові дії на підтримку України, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на українській території. За словами Сежурне, деякі з цих дій «можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи порогу войовничості».