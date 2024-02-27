У НАТО і кількох європейських країнах заперечили плани надсилання військ в Україну

Представники кількох європейських країн та альянсу НАТО 27 лютого заперечили плани надіслати війська в Україну на допомогу українським силам у їхньому опорі російській агресії.

«Немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України», – сказав агенції Associated Press генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ, додавши, що «союзники по НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку, ми робили це з 2014 року і активізувалися після повномасштабного вторгнення».

Наявність планів надсилання сухопутних військ в Україну заперечив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. «Наразі це зовсім не планується. Зараз ми зайняті відправленням передової (військової) техніки в Україну», – сказав голова уряду шведському громадському мовнику SVT.

Чехія не планує надсилати війська в Україну, заявив агенції Reuters премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала на прохання прокоментувати можливість такого кроку. Аналогічний коментар після зустрічі з Фіалою дав і польський премʼєр Дональд Туск.

«Ми не підтримуємо введення військ в Україну, але ми зробимо все, щоб Україна досягла успіху у війні з Росією і стала членом НАТО та Європейського союзу», – заявив Туск.

У Москві заявили, що прямий конфлікт між НАТО і Росією стане невідворотним, якщо військові альянсу зʼявляться на території України.

«У цьому випадку треба говорити не про ймовірність, а про невідворотність. Ось так і оцінюємо», – відповів речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков, говорячи про те, якими будуть у такому разі ризики ескалації та прямого конфлікту з НАТО.

26 лютого в Парижі відбулася конференція, на якій лідери 20 країн Європи, а також представники Великої Британії та США обговорювали військову допомогу Україні. На цьому заході президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають зробити все, щоб Росія не перемогла у війні з Україною. Водночас він припустив, що союзники можуть надіслати свої війська в Україну, хоча додав, що консенсусу з цього приводу поки що немає.

Головним питанням, яке обговорювалося на зустрічі в Парижі, було постачання боєприпасів Україні. Країни ЄС поки що не можуть виконати взяті на себе зобовʼязання щодо постачання та сподіваються закупити боєприпаси в третіх країнах. Чехія, яка виступила із такою ініціативою, повідомила, що угоду про закупівлю боєприпасів за такою схемою підписали 15 країн.