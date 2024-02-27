Глава МЗС Франції уточнив заяву Макрона щодо відправки військ в Україну

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне уточнив слова президента Емманюеля Макрона про те, що Париж може відправити війська в Україну.

Він зауважив, що Захід має розглянути нові дії на підтримку України, які будуть відповідати дуже конкретним потребам, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на українській території.

«Деякі з цих дій можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи порогу войовничості», – сказав він.

Читайте також: У НАТО і кількох європейських країнах заперечили плани надсилання військ в Україну

26 лютого в Парижі відбулася конференція, на якій лідери 20 країн Європи, а також представники Великої Британії та США обговорювали військову допомогу Україні. На цьому заході президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають зробити все, щоб Росія не перемогла у війні з Україною. Водночас він припустив, що союзники можуть надіслати свої війська в Україну, хоча додав, що консенсусу з цього приводу поки що немає.

Головним питанням, яке обговорювалося на зустрічі в Парижі, було постачання боєприпасів Україні.