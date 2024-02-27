Білий дім: США не надсилатимуть війська в Україну

Білий дім заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть війська воювати в Україні.

«Президент Джо Байден чітко дав зрозуміти, що США не надсилатимуть війська воювати в Україні», – заявила речниця Ради національної безпеки Адрієнн Вотсон.

Її заява прозвучала після того, як французький президент Емманюель Макрон не виключав використання західних сухопутних військ в Україні.

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26 лютого в Парижі відбулася конференція, на якій лідери 20 країн Європи, а також представники Великої Британії та США обговорювали військову допомогу Україні. На цьому заході президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають зробити все, щоб Росія не перемогла у війні з Україною. Водночас він припустив, що союзники можуть надіслати свої війська в Україну, хоча додав, що консенсусу з цього приводу поки що немає.

Головним питанням, яке обговорювалося на зустрічі в Парижі, було постачання боєприпасів Україні.