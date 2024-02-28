У ЄС остаточно схвалили пакет допомоги Україні на 50 млрд євро

Рада Євросоюзу остаточно схвалила 4-річну програму підтримки України на 50 млрд євро.



«Рада схвалила три законодавчі акти, пов’язані з переглядом багаторічної фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки, даючи остаточне добро пакету, який спрямований на цілеспрямоване посилення довгострокового бюджету ЄС і вирішення нових викликів, таких як наслідки загарбницької війни Росії проти України», – йдеться у заяві європейської установи.

Зазначається, що пакет містить положення про внесення змін до багаторічної фінансової рамки на 2021-2027 роки, а також положення про заснування Ukraine Facility та Платформи стратегічних технологій для Європи (STEP).

Український прем’єр Денис Шмигаль зазначив, що перші кошти очікуються вже у березні.



«ЄС остаточно схвалив 4-річну програму підтримки України на 50 млрд євро. Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе нашому уряду фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в нашу економіку та пришвидшить наше членство в ЄС», – написав він у телеграмі.

1 лютого лідери країн Європейського союзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні.