Зеленський відреагував на заяву Макрона щодо відправлення західних військ в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо будь-які ініціативи спрямовані на посилення України у відбитті російської агресії, вони будуть хорошими для всього світу. Про це він сказав, коментуючи недавню заяву президента Франції щодо направлення західних військ до України.

«Я не був на тому саміті (на саміті, коли Макрон це заявив – ред.). Він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну, і поділиться інформацією, коли прибуде в Україну. Він має бути в середині березня. І тоді я буду глибоко в деталях... Чим сильнішими ми будемо в Україні, тим слабшим буде Путін. Ось і відповідь щодо будь-яких ініціатив: якщо будь-які ініціативи у світі посилюють Україну, вони хороші для всього світу», – заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту «Україна-Південно-Східна Європа».

Він також нагадав, що під час останньої зустрічі мав предметну розмову з Макроном.

«Наприклад, артилерійська коаліція, яку створюють зі США, – це дуже конкретні речі. Нам потрібно вижити, а вижити для України – це дуже конкретні рішення. Ось чому я не можу поділитися з вами, наприклад, кількістю артилерії або боєприпасів 155-го калібру...», – сказав президент України.

Однак Зеленський наголосив, що головне – це вчасна підтримка.

«І все те, що ми вирішили, і домовленості й контракти щодо допомоги, все має бути вчасно. Це основна фундаментальна ініціатива: дайте нам вчасно, якщо ви можете. Втільте своє рішення про підтримку нас, якщо ви можете. Ось чому у Макрона було багато ініціатив на предмет, яким чином посилити Україну на полі бою», – зазначив він.

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26 лютого в Парижі відбулася конференція, на якій лідери 20 країн Європи, а також представники Великої Британії та США обговорювали військову допомогу Україні. На цьому заході президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають зробити все, щоб Росія не перемогла у війні з Україною. Водночас він припустив, що союзники можуть надіслати свої війська в Україну, хоча додав, що консенсусу з цього приводу поки що немає.

Головним питанням, яке обговорювалося на зустрічі в Парижі, було постачання боєприпасів Україні.