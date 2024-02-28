Президентка Європарламенту прокоментувала умови для надання 50-ти мільярдів євро Україні

Європарламент цього тижня схвалив створення Українського фонду в межах бюджету ЄС і його наповнення 50-ма мільярдами євро, які Україна зможе отримати впродовж наступних чотирьох років, але «є регламент, який потрібно виконувати». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила президентка Європарламенту, відповідаючи на запитання про умови, що супроводжуватимуть подальші фінансові надходження.

«Ми щойно проголосували за 50 мільярдів євро для України, щоб переконатися, що Україна далі рухається правильним шляхом… Це був момент особливої гордості для мене, коли я підписала (27 лютого 2024 року – ред.) рішення, одразу після голосування у цій палаті… Звичайно, кожна допомога, яка надходить від ЄС до країни, – будь то держава-член чи країна, яка прагне приєднатися, або країна, з якою укладено фінансову угоду, – супроводжується певними умовами», – зазначила Мецола.

За словами президентки Європарламенту, є «рішення, які потрібно ухвалювати», також продовжувати дискусії, «тому для нас критерії зрозумілі».

«Маю сказати, що ми були настільки вражені тим, як українці виконали всі кроки, рекомендації та запити Європейського Союзу, що я не сумніваюся, що вони продовжуватимуть це робити надалі», – резюмувала Мецола.

Рада ЄС 28 лютого остаточно схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility – чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

Європарламент 27 лютого підтримав створення Українського фонду та виділив для його функціонування 50 мільярдів євро на період 2024–2027 років. Ці кошти буде спрямовано на підтримання життєдіяльності, відновлення української держави, та проведення реформ на шляху до членства в Європейському союзі. Відповідну резолюцію підтримали 536 євродепутатів, 40 – проти, ще 39 утрималися.