Джонсон розповів, коли Палата представників США повернеться до розгляду допомоги Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання надання допомоги Україні розглядатимуть після того, як буде продовжено фінансування американського уряду. Про це він сказав у коментарі «Голосу Америки».

«Палата представників розглядає всі доступні можливості. І ми повернемося до цього, як тільки уряд отримає фінансування», – відповів спікер, відповідаючи на запитання, чи має він відповідь на заклик 23 глав держав Європи схвалити нову допомогу Україні.

Читайте також: Палата представників США розгляне додатковий законопроєкт «вчасно, але кордон є пріоритетом» – Джонсон

Напередодні Президент США Джо Байден у Білому домі зустрівся зі лідерами Конгресу. Під час переговорів Байден вкотре попередив конгресменів про «жахливу ціну» зволікання з наданням військової допомоги Україні.

Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.