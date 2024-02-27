Палата представників США розгляне додатковий законопроєкт «вчасно, але кордон є пріоритетом» – Джонсон

Палата представників США розгляне додатковий законопроєкт «вчасно», але питання безпеки кордону є пріоритетом, заявив спікер Майк Джонсон.



«Ми повинні подбати про потреби Америки в першу чергу. Коли ми говоримо про потреби Америки, ми повинні говорити насамперед про наш кордон», – сказав він журналістам біля Білого дому.



Джонсон, який також провів зустріч тет-а-тет з Байденом, наполягає на тому, що питання кордону є пріоритетом.



«Ми віримо, що ми можемо досягти згоди щодо цих питань і запобігти закриттю уряду.. була дискусія щодо додаткового пакету. Палата активно розглядає та досліджує всі різні варіанти, які він розгляне вчасно, але знову ж таки першочерговим пріоритетом країни є наш кордон», – наголосив Джонсон.

Президент США Джо Байден у Білому домі зустрівся з спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером, лідера меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом і лідером меншості в Сенаті Мітчаем МакКоннеллом. Під час переговорів він вкотре попередив конгресменів про жахливу ціну зволікання з наданням військової допомоги Україні.

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Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.