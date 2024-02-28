Спікери 23 парламентів закликали Палату представників США розглянути допомогу Україні – Стефанчук

Спікери 23-х парламентів й очільниця Європарламенту Роберта Мецола направили відкритий лист до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона з проханням внести на розгляд законопроєкт про виділення 60 мільярдів доларів допомоги для України, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Наразі законопроєкт переданий до Палати представників та, згідно з правилами процедури, спікер Майк Джонсон має повноваження щодо його внесення на розгляд нижньою палатою американського Конгресу», – зауважив Стефанчук.

У листі зазначено, що політики вбачають у цій допомозі від США «інвестицію у індивідуальну й колективну безпеку».

«Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості й безпеки», – йдеться у листі.

Голова Верховної ради зауважив, що лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

Напередодні Президент США Джо Байден у Білому домі зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером, лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом і лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом. Під час переговорів Байден вкотре попередив конгресменів про «жахливу ціну» зволікання з наданням військової допомоги Україні.

Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.