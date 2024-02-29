США: Палата представників ухвалила короткострокове рішення для уникнення шатдауну

Палата представників ухвалила проєкт щодо чергового тимчасового продовження фінансування уряду, щоб уникнути зупинки його роботи (відомого як шатдаун), поки Конгрес працює над рішеннями щодо фінансування на весь рік. Про це повідомляють американські медіа 29 лютого.

За рішення проголосували 320 представників обох партій, проти – 99. Проєкт забезпечує фінансування деяких урядових агенцій до 8 березня, інших – до 22 березня.

За словами лідера більшості демократів у Сенаті Чака Шумера, вища палата Конгресу може затвердити тимчасове рішення про бюджетні видатки вже увечері в четвер.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання надання допомоги Україні розглядатимуть після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

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Напередодні Президент США Джо Байден у Білому домі зустрівся зі лідерами Конгресу. Під час переговорів Байден вкотре попередив конгресменів про «жахливу ціну» зволікання з наданням військової допомоги Україні.

Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.