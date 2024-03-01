Японія розширила антивоєнні санкції проти Росії

Японія розширила санкції проти російських осіб і організацій, причетних до війни РФ проти України, повідомило японське Міністерство закордонних справ.

Під обмеження потрапили 12 фізичних і 36 юридичних осіб, зокрема «Тінькофф банк», японські активи якого будуть заморожені наприкінці березня.

Санкційний список також поповнили концерни «Калашников», «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, Атомфлот, а також науково-виробничі об’єднання «Аврора» й «Імпульс».

Санкції також запроваджені проти уповноважених з прав дитини в Чечні, Калузькій і Ростовській областях Росії, а також проти сина колишнього губернатора Красноярського краю РФ Артема Усса. З ними заборонені фінансові й торговельні відносини.

Раніше до другої річниці повномасштабної війни Росії проти України санкції розширили США, ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія і Нова Зеландія.