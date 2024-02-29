Нова Зеландія розширила санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну два роки тому.

Країна приєдналася до стелі цін на російську нафту «Групи семи» (60 доларів за барель) і «чітко заборонила» експорт санкційних товарів до Росії й Білорусі через треті країни.

Крім того, Нова Зеландія ввела санкції проти 61 фізичної і юридичних особи – у тому числі проти тих, хто допомагає Росії обходити санкції й бере участь у закупівлі зброї у Північної Кореї.

«Ці нові заходи є внеском Нової Зеландії в колективні міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб зменшити здатність Росії фінансувати її агресивну війну проти України і забезпечити, щоб Нова Зеландія не використовувалася як канал для ухилення від санкцій», – сказав міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Нова Зеландія вже запровадила санкції проти понад 1600 фізичних осіб і компаній у відповідь на російське вторгнення в Україну, а також низку торгових заходів.

Раніше до другої річниці повномасштабної війни санкції проти Росії розширили США, ЄС, Австралія і Канада.