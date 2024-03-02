«Реальна допомога Україні»: у Чехії переклали основоположні документи ЄС

У Празі презентували український переклад основоположних документів Європейського союзу. Автори, які працювали під егідою прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, переконані, що ця робота допоможе Україні на шляху євроінтеграції.

Цього року, 1 травня, Чеська Республіка відзначатиме 20-ту річницю вступу до Європейського союзу, тоді як Україна подала заявку на вступ два роки тому і ще очікує на початок переговорів.

Нова книга «Коментар до Договору про функціонування ЄС, Договору про ЄС та Хартії основоположних прав ЄС» є перекладом чеського видання, яке вийшло у 2022 році з нагоди президенства Чехії у Раді Європейського союзу.

«Україна висловила намір приєднатися до Європейського союзу у найближчому майбутньому, тож ми вирішили допомогти українським колегам – юристам, науковцям, суддям і, звичайно, державним інституціям», – розповів у коментарі Радіо Свобода професор Міхал Томашек, заступник декана юридичного факультету і голова відділу європейського права у Карловому університеті.

Томашек та доцент Вацлав Шмейкал очолили колектив із 35 авторів, фахівців з європейського та конституційного права у Чеській Республіці.

У виданні розтлумачені основоположні документи Європейського союзу: від повноважень і структури – до різних політик, включно з торгівельною чи соціальною.

Ми запустили ініціативу зробити свого роду майстер-клас та допомогти таким чином українським колегам

Проєкт реалізували юридичні факультети Карлового університету у Празі, Університету імені Масарика у місті Брно, Західночеського університету в Плзні. «Коментар до Договору про функціонування ЄС, Договору про ЄС та Хартії основоположних прав ЄС» є результатом співпраці уряду, приватних інвесторів та спонсорів, а також їхніх українських колег.

«Ініціатива розробити чеський коментар належить нашому відділу європейського права, юридичного факультету. Однак коли ми передали чеську версію чеському прем'єр-міністру, професору Петру Фіалі, ми запустили ініціативу зробити свого роду майстер-клас та допомогти таким чином українським колегам», – додав професор Томашек. – «Прем’єр-міністр тепло сприйняв таку ініціативу і взяв її під своє заступництво».

На презентації україномовної версії «Коментаря до Договору про функціонування ЄС, Договору про ЄС та Хартії основоположних прав ЄС» також був присутній міністр з європейських справ Чехії Мартін Дворжак.

«Ми вже вісімдесят років живемо в умовах миру, який не мав аналогів в Європі за весь час її існування. Тому наш обов'язок – допомогти Україні бути здатною захистити себе від агресора. – наголосив Дворжак. – Наш обов'язок також ухвалити рішення, які дозволять Україні розвиватися і вільно жити в наступні роки. Я вважаю, що членство України в ЄС – це правильний напрямок».

Наш обов'язок також приймати рішення, які дозволять Україні розвиватися

Міністр також зазначив, що поява таких документів рідною для країни мовою «не є даністю навіть для всіх країн-членів ЄС», і є не лише символічною подією, а «переносить символізм у площину реальної допомоги».

Мілена Кралічкова, ректорка Карлового університету, вважає, що переклад може бути корисним як для українських юристів, так і для суспільства загалом.

«Видання може надати інформацію, зокрема, про контракти Європейського союзу, і оскільки історія навколо контрактів відбувалася в Чеській Республіці, а зараз це перекладено на українську, ми вважаємо, що вона буде дійсно практичною», – зазначила вона у коментарі для Радіо Свобода.

«Я бачу процес становлення України частиною Європейського союзу як такий, що формується крок за кроком, – розповіла Кралічкова. – Для цього потрібні зміни у багатьох сферах, включаючи вищі навчальні заклади. Я думаю, що ця книга дійсно може привести до, можливо, іноді навіть малих, але поступових кроків до правил ЄС та європейського середовища».

Коментар доповнює стаття про Угоду про асоціацію між Україною та Європейським союзом авторства української юристки Алли Федорової.

Як зазначають автори, видання українською мовою є безкоштовним подарунком Україні та її фахівцям у сфері права. Електронна версія є у відкритому доступі онлайн.

Переклад оригіналу з чеської здійснили Алла Федорова, Вікторія Лесюк, Анна Марущак, Софія Хиля, Олена Різак, Ангеліна Гучко, Владіслав Вацек, Василь Кулик, Людмила Яворська, Марина Писарева, Данило Шаповал та Анатолій Гафуров.

Уряд Чехії схвалює санкції ЄС проти Росії та займає жорстку позицію щодо повномасштабного вторгнення Москви в Україну. У жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала також підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.