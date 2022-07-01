Чехія вдруге очолила Раду Євросоюзу. Серед її пріоритетів – Україна

Чеська Республіка з 1 липня перейняла керівництво Радою Європейського Союзу на тлі історичних викликів, з якими зіткнувся блок: російської агресії проти України з її наслідками для енергетичного та продовольчого ринків, економічних проблем та пандемії, що триває.

Востаннє Чехія обіймала шестимісячне ротаційне президентство в Раді в 2004 році, у свій перший рік після приєднання до ЄС.

Очікується, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зустрінуться 1 липня в замку Літомишль на схід від Праги, щоб відзначити передачу головування.

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Прага визначила своїми пріоритетами війну в Україні та її наслідки, в тому числі масовий приплив біженців та енергетичну безпеку, оскільки більша частина континенту намагається прискорити відмову від російського газу та нафти.

Гаслом чеського головування є «Європа як завдання» – це цитата покійного письменника-дисидента та героя «оксамитової революції» тодішньої Чехословаччини Вацлава Гавела.

Чеські регіональні та державні установи провели церемонії вночі напередодні, щоб відзначити передачу.

Країна, що головує в Раді ЄС, планує численні зустрічі на рівні міністрів і принаймні один саміт 27 глав держав і урядів Європейського Союзу.