У Чехії – суперечка через російський фільм на кінофестивалі, що відкривається у Карлових Варах

У Карлових Варах 1 липня відкриється 56-ий міжнародний кінофестиваль, фільм країни-агресора в програмі викликав суперечки в Чехії.

Організатори внесли до програми російський фільм «Капитан Волкогонов бежал» (2021 року).

Посол України в Чехії Євген Перебийніс наголосив, що у час агресії Росії проти України, загибелі тисяч українських бійців, які героїчно стримують атаки російського війська, пропагувати російський фільм на одному з найвідоміших в Європі кінофестивалів, є прикладом пропаганди Росії.

Фільм, який розповідає про складну долю російського капітана Волкогонова, «є прикладом добре відомого трюку офіційної російської пропаганди, яка часом дозволить, до того ж фінансово підтримає створення немовбито незалежного фільму, який згодом вишле до світу, щоб поширював думку про велику російську культуру», вважає посол України.

У відкритому листі до орагнізаторів фестивалю Євген Перебийніс наголосив, що не бачить вагомих аргументів, чому фільм «Капитан Волкогонов бежал» був внесений до програми фестивалю.

«Після всіх російських звірств в Україні пропонувати українським митцям спільну програму з російськими митцями – негуманно. Після російських погрожувань Європі пропонувати офіційному російському «мистецтву» простір для пропаганди є самогубним», – наголосив Євген Перебийніс у своєму відкритому листі до президента Карловарського фестивалю Їржі Бартошки.

На думку українського посла, немає аргументів, «щоб фільм був внесений до програми цьогорічного фестивалю в час, коли більшість світових культурних і спортивних акцій бойкотує російських представників».

Реакція українського дипломата на російський фільм у програмі цьогорічного фестивалю у Карлових Варах звернула на себе увагу його організаторів, які, зі свого боку, вважають, що фільм є критикою російського режиму. До того ж Чехія належить до країн, які активно підтримують Україну в боротьбі з російською агресією, зазначає у відкритому листі президент кінофестивалю Їржі Бартошка.

Стрічка «Капитан Волкогонов бежал» розповідає про трагічні події в СРСР 1938 року, в ній можна знайти паралелі з сучасністю, вважає президент Карловарського фестивалю. Стрічка, на думку Їржі Бартошки, «точно розкриває, як маніпуляційні дії деспотичного лідера можуть вплинути на мислення більшості суспільства, заради ідеології спеціально створювати недругів режиму», а це, вважає Їржі Бартошка, «в кінцевому результаті веде до загальнонародної трагедії». «У цьому сенсі ми бачимо фільм «Капитан Волкогонов бежал» непрямою, хоча й дуже відчутною критикою нинішнього чинного російського режиму», – вказав він.

Також керівник програми фестивалю Кшиштоф Муха і його мистецький директор Карел Ох наголошують, що російська стрічка «збагатить дискусію» і зверне увагу на актуальні події, що стосуються російської агресії в Україні.

Назагал президент Карловарського кінофестивалю заявив, що ставиться з розумінням до аргументів українського посла Євгена Перебийноса, однак на його думку, внесенням фільму до програми «ми можемо збудити громадську дискусію, котра вийде за межі головної теми стрічки до актуальних подій».

У програмі фестивалю – понад 130 стрічок із понад 40 країн світу.

Зокрема, у програмі є українська стрічка «Бачення метелика» режисера Максима Наконечного, яка вперше була показана на фестивалі у Каннах.

Урочисте відкриття фестивалю, як завжди, відбудеться у великій залі готелю Thermal, серед почесних гостей цього року американський актор і режисер Лів Шрайбер, голівудські зірки Джеффрі Раш і Бенісіо Дель Торо.

56-ий міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах свою роботу завершить 9 липня. Того дня буде оголошений фільм-переможець, який здобуде головний приз фестивалю – «Кришталевий глобус».