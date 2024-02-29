Стефанчук: «Попри загальну підтримку України, виникають певні питання. І ми їх ставимо»

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук ексклюзивно для Радіо Свобода розповів про свої очікування перед початком переговорів із головами парламентів Вишеградської четвірки. За його словами, в України є певні питання до своїх найближчих західних сусідів, які він сподівається обговорити із лідерами парламентів Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини на зустрічі у Празі.

«Сьогодні ми обговорюємо із нашими найближчими сусідами ті питання, які ми маємо порушувати. Тому що, попри загальну підтримку України, виникають конкретні питання. І на зустрічі зі спікерами, і на зустрічі з іншими колегами ми ставимо ці конкретні питання і отримуємо на них відповіді. Ми хочемо тут використати весь потенціал міжпарламентського спілкування», – сказав Стефанчук.

У Празі триває парламентський саміт Вишеградської четвірки, на який також запросили і спікера українського парламенту, оскільки однією з тем обговорення є питання війни в Україні.

Відкриваючи другу панель саміту, спікерка палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова зазначила, що серед іншого на переговорах ітиметься про імплементацію української «формули миру».

Напередодні Руслан Стефанчук ініціював лист до спікера палати Представників США Майка Джонсона із закликом ухвалити пакет допомоги України. Спікери парламентів Чехії і Польщі поставили свої підписи під листом, а голови парламентів Угорщини і Словаччини таку ініціативу не підтримали.

27 лютого у Празі відбулась також і зустріч лідерів країн Вишеградської четвірки, у її підсумку лідери чотирьох країн погодилися, що російська агресія проти є грубим порушенням міжнародного права, і що Україні необхідно допомогти. Однак лідери розійшлися у думках щодо причин агресії Росії і методів допомоги: прем’єр Польщі Дональд Туск і прем’єр Чехії Петр Фіала заявили про подальшу підтримку України озброєнням, а лідер Угорщини Віктор Орбан і його словацький колега Роберт Фіцо виступили проти військової допомоги, а висловилися за негайне припинення вогню і закликали до початку мирних перемовин.