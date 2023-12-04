Колишній «регіонал» Шпенов подав заяву на складання мандата – Стефанчук

Верховна Рада отримала заяву позафракційного народного депутата Дмитра Шпенова про складання повноважень, заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук 4 грудня.

«До Верховної Ради України надійшла заява від Шпенова Дмитра Юрійовича про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України», – повідомив він.

Стефанчук оприлюднив фотографію заяви Шпенова. Вона не містить причин його рішення скласти мандат. Шпенов також публічно не коментував своє рішення.

За словами голови Ради, парламент розгляне заяву на найближчому пленарному засіданні.

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Дмитро Шпенов у 2014 і 2019 році був обраний до парламенту як самовисуванець. До цього він обирався від «Партії регіонів». У складі цієї політичної сили він голосував за так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.