Стефанчук розповів, скільки депутатів продовжують працювати в Раді

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що нині в українському парламенті працює 401 народний депутат – це найнижчий показник за всю історію України.



«Ми не будемо фантазувати. Виходячи з реальних цифр, сьогодні найбільш малочисельний склад парламенту, який був за всю історію України: 401 народний депутат перебуває в стінах Верховної Ради України. Окрім цього, відповідно до законодавства, довибори ми не можемо проводити під час воєнного стану. Тобто це той склад, із яким нам треба допрацьовувати це скликання. По-друге, маємо виходити з того, що під час воєнного стану парламент має бути легітимним і працювати», – сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».



Стефанчук зауважив, що для цього потрібна критична кількість депутатів – згідно з Конституцією, якщо їх стане меншою трьохсот, то парламент стає недієздатним, бо не може ухвалювати рішення, що потребують 300 голосів.



«Я чув, що дехто з депутатів каже про те, що для нього це надто великий обов’язок, тому він хотів би вже скласти депутатські повноваження достроково. Але повальної кількості заяв у мене немає. Думаю, що всі депутати сьогодні чітко усвідомлюють ту місію й ту роль, які на них поклала доля. Ми повинні ухвалити всі необхідні рішення і забезпечити діяльність країни. Тож я дуже сподіваюся, що всі ті внутрішні терзання обов’язково минуть», – додав спікер.



За даними Комітету виборців України, протягом 2023 року загалом мандату позбулися 17 народних депутатів. Крім того, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що багато парламентарів хочуть достроково припинити свої повноваження.

Через окупацію Криму та втрату контролю над частиною Луганської та Донецької областей на парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради обрали 424 народних депутатів.