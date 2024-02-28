Бельгія виділить 200 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України – прем’єр

Бельгія виділить 200 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України, повідомив бельгійський прем’єр Александер де Кроо.

«Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просить – більше зброї для захисту від російського агресора. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро», – написав він у соцмережі Х.

За його словами, більше боєприпасів надійде протягом наступних тижнів.

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, президент Чехії Петро Павло заявив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим за кілька тижнів. Він заявив, що потрібна фінансова підтримка для доставки цих боєприпасів до України.

Згодом видання CBC News з посиланням на джерела повідомило, що Канада, ймовірно, готова фінансувати цю поставку.