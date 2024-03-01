Нідерланди нададуть частину коштів на чеську ініціативу з передачі Україні 800 тисяч снарядів – Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Амстердам підтримає чеську ініціативу щодо направлення до України 800 тисяч боєприпасів, виділивши на це 250 мільйонів євро.

«Ми знаємо, що в багатьох країнах є снаряди та системи, які зараз нагально не потрібні, щоб захищати безпосередньо ці держави. Тому ми працюємо з цими країнами, щоб впевнитися, щоб більше систем потрапляли в Україну… Нідерланди допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тисяч боєприпасів. І це станеться найближчими тижнями. Я наразі можу сказати, що ми виділимо 250 мільйонів євро», – сказав він на спільній з українським президентом Володимир Зеленський пресконференції.

Прем’єр-міністр Нідерландів висловив впевненість, що колеги з НАТО приєднаються до цього процесу, і боєприпаси будуть доставлені в Україну так швидко, наскільки це можливо.

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, президент Чехії Петро Павло заявив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим за кілька тижнів. Він заявив, що потрібна фінансова підтримка для доставки цих боєприпасів до України.

Згодом видання CBC News з посиланням на джерела повідомило, що Канада, ймовірно, готова фінансувати цю поставку. Також про підтримку чеської ініціативи заявила Бельгія.