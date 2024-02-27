Орбана і Фіца зустріли свистом і вигуками «ганьба» у Празі

Прем’єр-міністрів Угорщини і Словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіца зустріли свистом і вигуками «ганьба» у Празі, передає кореспондент Радіо Свобода.

Перед зустріччю біля Ліхтенштейнського палацу зібралися місцеві активісти із протестом проти запрошення Орбана і Фіца на переговори в Празі.

Отакар Ван Гемунд, засновник активістської групи «Капутін» заявив Радіо Свобода, що протестувальники обурені цим запрошенням.

«В останні роки Фіцо і Орбан створювали багато проблем для надання зброї Україні, вони повторювали російську пропаганду, і по суті підтримують Росію, і підривають зусилля НАТО і ЄС. Тож ми вважаємо, що останнє, що ми у Чехії маємо робити, – це запрошувати їх або серйозно сприймати це дурне угруповання Вишеградської четвірки. Це угруповання – дуже деструктивне у Європі, і його варто ігнорувати», – сказав активіст.

Дехто із протестувальників тримав у руках плакат із написом «Вишеград – мертвий». Прем’єр Польщі Дональд Туск, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, сказав, що не згоден із цим і що формат Вишеградської четвірки «живий».

Роберт Фіцо і його партія прийшли до влади у Словаччині восени 2023 року за результатами парламентських виборів. У питанні підтримки України Фіцо висловлює думки, близькі до позиції угорського лідера Віктора Орбана. Проти політики Фіца в Словаччині проходили протести.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.