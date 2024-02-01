У Словаччині тисячі людей вийшли на протест проти політики уряду Фіца

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці й площі Братислави й десятків інших міст Словаччини, щоб висловити свій протест проти політики уряду прем’єра Роберта Фіца, повідомляють місцеві медіа.

Словаки протестують насамперед проти змін у карному законодавстві, якe в разі схвалення можe полегшити покарання за скоєні злочини, зокрема, щодо корупції.

Як повідомляють ЗМІ, найбільше – 30 тисяч – словаків зібрала демонстрація в Братиславі. Протестували також словаки в Кошицях, Прешові, Жіліні, Нітрі, Попраді, багатьох інших містах. Акції протесту відбулись також і за межами Словаччини – в Празі, Парижі, Брюсселі, Кракові.

На стороні демонстрантів виступає також низка чільних політиків, зокрема, голова найбільшої опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» (Progresivne Slovensko), віцеспікер парламенту Словаччини Міхал Шімечка. Він заявив, що 100 днів, які минули від часу обрання нового уряду, були втрачені, «влада нам усім за цей час вказала, що громадяни Словаччини їй байдужі».

Також раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова висловлювала свій протест проти спроби прем’єра Роберта Фіцо реформувати кримінальний кодекс країни.

Антиурядові протести в Словаччині розпочалися ще у січні.

Роберт Фіцо та його партія прийшли до влади восени 2023 року за результатами парламентських виборів. У питанні підтримки України Фіцо висловлює думки, близькі до позиції угорського лідера Віктора Орбана.