Путініст чи популіст: чому опозиційні політики Чехії увійшли до списку «бактерій «русского мира»

У Чехії активістів та політикум збурило дослідження українських журналістів щодо політиків, які начебто поширюють тези російської пропаганди. Утім, їхні погляди щодо певних чеських імен у списку «бактерій «русского мира» розійшлися.

Радіо Свобода розповідає про те, чому серед чеських друзів Росії опинилися члени популярного руху ANO і чому потім зникли зі списку.

У червні 2023 року українське видання Texty.org.ua опублікувало дослідження під назвою: «Бактерії «русского мира». Версія 2.0», де зібрали список із політиків, активістів, партій та організацій, які, за словами авторів, поширюють проросійську риторику у Європі. На основі даних з відкритих джерел до оновленого переліку ввійшло близько 1600 людей та 500 організацій з 19 країн. Серед них – більше сотні імен з Чехії. На початку лютого проєкт привернув увагу чеських користувачів соцмереж Х та фейсбуку: імена окремих політиків у списку сколихнули хвилю обурення серед громадськості та політиків.

Справа в тому, що до потенційних агентів «русского мира» у Чеській Республіці дослідники зарахували політиків із найбільшого опозиційного руху ANO («Акція незадоволених громадян», або з чеської «Так»). Зокрема, йдеться про його лідера, експрем’єра Чехії Андрея Бабіша та колишню міністерку фінансів, голову парламентської групи ANO Алену Шіллерову.

До носіїв дезінформації включили й інших представників руху, як-от Радека Вондрачека, який на посаді голови нижньої палати чеського парламенту у 2018 році їздив до Москви налагоджувати зв'язки з Держдумою.

Що й кого обурило

Чеську громадськість збурило те, що Бабіш та Шіллерова, які начебто підтримують Україну, опинилися поруч із тими, хто відкрито підіграє Кремлю та не приховує симпатій до президента Росії Володимира Путіна. Так до списку ввійшли чеський націоналіст та голова руху «Свобода та пряма демократія» (SPD) Томіо Окамура, лідерка «Комуністичної партії Богемії та Моравії» (KSČM) Катержина Конечна, колишній прем’єр-міністр Їржі Пароубек, який виступав за потенційне зближення Росією, а також низка російських та прокремлівських діячів, організацій та медіапроєктів, які, за даними Texty.org.ua, поширювали проросійські тези щодо України у Чеській Республіці.

Інформацію про те, що політики з ANO склали їм компанію у переліку «бактерій «русского мира» поширив і євродепутат від Чехії та заступник мера Праги з партії «TOP-09» Їржі Поспішіл. Однак з висновками про причетність Андрея Бабіша та його соратників до поширення проросійських тез серед чехів погодились не всі.

Вони не повинні бути у цьому огидному «списку» поруч з Конечною, Окамурою та Райхлем

Того ж дня, 2 лютого, на новину відреагувала міністерка оборони Яна Чернохова. «Я чутлива до різних списків людей і вважаю це нечесним від українських друзів, – написала вона у соцмережі X. – Будь ласка, не загострюйте напругу в нашому суспільстві. Мені можуть сильно не подобатися деякі висловлювання від @AndrejBabis та @alenaschillerov, але я не вважаю їх прихильниками Росії чи бактеріями. Вони не повинні бути у цьому огидному «списку» поруч з Конечною, Окамурою та Райхлем», – додала Чернохова.

Згодом закиди щодо проросійськості на свою адресу заперечив і сам експрем’єр та чеський мільярдер Андрей Бабіш.

У коментарі виданню Novinky політик розкритикував дослідження «Текстів» і назвав його «ганьбою та огидою», мовляв, він та його рух ANO від початку війни підтримують Україну.

Відтінки Бабіша та ANO

«Бабіш – це точно не Віктор Орбан, – пояснює Радіо Свобода Ондржей Кундра, заступник головного редактора чеського видання Respekt. – Як прем'єр-міністр він завжди приймав прозахідні рішення. Він відправив (російського) хакера Нікуліна до США, скоротив російське посольство після Врбетіце і так далі», – журналіст додає, що проукраїнські кроки Бабіша часто є результатом тиску громадськості.

Бабіш – це точно не Віктор Орбан

«Він не підтримує Україну так, як прем'єр-міністр Фіала, але він не блокує допомогу Україні. На публіці він часто виступає як популіст, але водночас розуміє загрози з боку Росії», – коментує Кундра.

Водночас медіа неодноразово підкреслювали політичну схожість ексрем’єра Андрея Бабіша із главами урядів Угорщини та Словаччини – Віктором Обраном та Робертом Фіцо, – з якими у чеського політика дружні стосунки. Зокрема, йдеться про популізм та антимігрантські погляди, що суперечать цінностям ЄС.

Свою приналежність до проросійських політиків також відкидає і голова парламентської групи ANO Алена Шіллерова. «Із Шіллеровою та ж сама історія, що й з Бабішем. Окомура – безперечно, чеські комуністи – безперечно. Але все ж не політики з ANO», – говорить чеський редактор Кундра.

І справді, як пише видання Reflex, рух ANO підтримував кроки чеського уряду, зокрема, щодо допомоги українським біженцям і навчання українських військових на території Чехії. Більшість членів руху також підтримали резолюцію парламенту, яка визнала російський режим терористичним у листопаді 2022 року. Хоча Бабіша тоді не було на голосуванні, Шіллерова також голосувала «за» таке рішення.

Реакція дослідників

Після хвилі обурення в Чехії щодо списку з представниками чеської влади, які начебто сприяли поширенню кремлівських наративів, редакція Texty.org.ua прибрала зі списку Андрея Бабіша та Алену Шіллерову з руху ANO, а разом з ними і Соціально-демократичну партію (SOCDEM) та очільника антипутінської організації російських емігрантів у Чехії Ігоря Золотарьова. Допоки триватиме додаткове розслідування.

Андрей Бабіш налагодив зв’язки з людьми, близькими до Росії

«Щодо Бабіша, то ми знайшли наступну інформацію, в якій ідеться, що як власник Agrofert і (колишній) співпрацівник чехословацької комуністичної розвідки StB Андрей Бабіш налагодив зв’язки з людьми, близькими до Росії. І таким чином вони могли або можуть вплинути на нього в певному напрямку», – зазначив головний редактор Texty.org.ua Роман Кульчинський. За його словами, дослідники з’ясували, що рух ANO підтримував певні рішення Чехії на користь України, а на посаді прем'єра Бабіш не проводив проросійської політики. Проте зауваження до Бабіша небезпідставні, зауважує Кульчинський у коментарі Радіо Свобода.

Проукраїнські, але «за мир»

На тлі посилення європейських настроїв щодо неминучості «мирних переговорів» України з Росією чеські видання відзначають і активність антиукраїнської риторики Андрея Бабіша, який здобув славу популіста. Це стосується і фінансової підтримки України, і, як зазначає видання Reflex, українського імпорту, та вступу України до ЄС. У листопаді минулого року у своєму відеозверненні Бабіш також заявив, що не хоче бачити Україну в Євросоюзі, мовляв, вона не виконала жодних умов і нібито є однією з найбільш корумпованих у регіоні. Частішими стали і його загальні заклики до «миру». Бажання Бабіша щодо переговорів з Росією пролунали з парламентської трибуни навіть під час січневих дебатів щодо поштових виборів Чеської Республіки, повідомив медіаресурс «ProUkraїnu». Тоді ж Бабіш вчергове заперечив свої зв’язки з Кремлем.

«Враховуючи бекграунд і нинішню його риторику щодо необхідності миру в Україні за будь-яку ціну, питання до нього залишаються, – підсумував Роман Кульчинський. – Адже ми тут, в Україні, розуміємо, що просто миру бути не може, і якщо Україна не зможе воювати далі, то нас усіх повбивають. Україна перетвориться на одну велику Бучу».

Політична позиція лідера найпопулярнішої партії у Чехії стає все більше налаштованою проти ЄС, про це інформує незалежна медіаспільнота Euractiv. У січні видання звертало увагу на те, що Бабіш критикував фінансові повноваження Європейської комісії над країнами-членами і звинуватив ЄС у високих цінах на енергетику. Рух ANO підтримує близько 34% чехів, згідно з опитуванням агенції Ipsos у листопаді 2023 року. Причина такої підтримки полягає у погіршення економічної ситуації у Чехії через ціни на енергоносії та інфляцію.

Це безглузда та небезпечна адвокація

На тлі цього серед чехів зростає популярність гасел щодо «мирного» вирішення війни, погоджується заступник редактора видання Respekt Ондржей Кундра. «Або це тому, що вони (чехи) не розуміють ситуацію щодо України, – коментує журналіст, – і якщо політики кажуть: «Я хочу миру», вони йому вірять, тому що вони теж хочуть миру і не розуміють, що Росія – агресор». Попри те, що Кундра заперечує проросійськість Бабіша, він все ж бачить небезпеку в популізмі лідера ANO щодо України та підтримки Євросоюзу. «Звичайно, це безглузда та небезпечна адвокація. Вони роблять це переважно через те, що хочуть отримати велику громадську підтримку на виборах», – розповідає Ондржей Кундра, заступник головного редактора у Respekt.

Документальний фільм «Чеські друзі Кремля»:

Зараз нас насторожує «мирна» риторика пані Шіллерової

Подібні побоювання у дослідників рупорів російських ідей у Європі залишаються і щодо Алени Шіллерової, яку все ж виключили зі списку дослідження «бактерій «русского мира», говорить головний редактор Texty.org.ua Роман Кульчинський. «Ми не до кінця розібралися у звинуваченнях тодішнього прем'єра Чехії Фіали на адресу організаторів мітингу проти підвищення тарифів на енергоносії, який проходив у вересні 2022 року, – розповідає він. – Та зараз нас насторожує «мирна» риторика пані Шіллерової».

Раніше проєкт «Текстів» зі списком проросійських діячів, політиків та організацій привернув увагу в країнах Балтії. Це сталося після публікації розслідування групи Bellingcat та видання The Insider, які стверджують, що депутатка Європарламенту від Латвії Тетяни Жданок співпрацює із російською службою ФСБ. Сама депутатка це заперечує і стверджує, що завжди працювала «заради миру».