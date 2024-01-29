Євродепутатка Жданок звітувала до РФ про свою діяльність – розслідування

Депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданок мала активне листування з імовірними співробітниками ФСБ і надсилала їм звіти про свою діяльність. Про це йдеться в розслідуванні групи Bellingcat та видання The Insider за участю естонських, латвійських та шведських журналістів. Автори розслідування прямо стверджують, що Жданок, яка обіймає проросійську позицію, співпрацює із ФСБ.

Розслідування спирається на зламане електронне листування Жданок. Її «куратором» автори називають Дмитра Гладея, який, за їхніми твердженнями, був співробітником петербурзького управління ФСБ. Його належність до російської спецслужби журналісти констатують, посилаючись на численні бази даних, зокрема про доступ до державної таємниці.

Автори простежили листування Жданок із Гладеєм з 2005 року, коли вона надсилала йому документи про заплановані заходи в Естонії. Судячи з листування, Жданок досить регулярно зустрічалася з Гладеєм у Європі та Москві. Зміст листування, зазвичай, становили розповіді Жданок про її діяльність у Європі, повʼязану з критикою влади країн Балтії. У листах було і прохання виділити кошти – наприклад, близько 6 тисяч доларів на закупівлю георгіївських стрічок та іншої атрибутики до Дня перемоги у 2010 році.

У розмові з The Insider Жданок назвала Гладея своїм добрим знайомим, але заперечувала, що знала про його причетність до ФСБ.

Як стверджується в розслідуванні, після 2013 року замість Гладея Жданок надсилала схожі за змістом звіти Сергію Красіну. Стверджується, що під цим імʼям переховувався офіцер ФСБ Сергій Бельтюков. Також стверджується, що депутатка Європарламенту просила видати шенгенську візу ще одному імовірному співробітнику ФСБ Артему Курєєву.

Жданок у коментарі для латвійського видання Re:Baltica не стала заперечувати справжність електронних листів, на яких засноване розслідування The Insider та Bellingcat, але відмовилася коментувати їх зміст, зазначивши, що доступ до цих листів був отриманий неправомірно. У Службі державної безпеки Латвії заявили, що можуть проаналізувати ймовірне порушення закону в листах Жданок, відправлених після 2016 року.

Мандат депутатки Європарламенту Жданок завершується цього року. Раніше її виключили із європейської фракції «Зелених» після відмови засудити вторгнення Росії в Україну.