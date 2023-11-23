Росія: у Ростові викраденого на Запоріжжі волонтера засудили  до 18 років ув’язнення – ЗМІ

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив громадянина України Дмитра Голубєва до 18 років колонії суворого режиму, визнавши його винним у тому числі за статтею про «вчинення акту міжнародного тероризму». Про це 23 листопада повідомили російські медіа з посиланням на пресслужбу суду, передає російська служба Радіо Свобода.

За версією російської Федеральної служби безпеки, Дмитро Голубєв нібито влаштував вибух у будівлі Міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділу ДІБДР у Мелітополі та планував ще два вибухи – на дорозі та біля військово-цивільної адміністрації Запорізької області, передає російське видання «Коммерсант».

У публікаціях медіа з посиланням на висновки слідства йдеться про те, що підсудний виступав проти російської влади та агресії проти України.

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У суді Дмитро Голубєв визнав фактичні обставини справи, але не погодився з їхньою кваліфікацією, заявив «Комерсант».

Українська влада наразі не коментувала ці повідомлення.

У квітні 2023 року «Центр журналістських розслідувань» повідомив, що у російському Ростові-на-Дону розгляне судять запорізького волонтера Дмитра Голубєва, який доставляв гуманітарну допомогу до окупованого Мелітополя. Російські силовики викрали Голубєва 11 серпня 2022 року і депортували його до Криму, а згодом – до Росії.

Мелітополь був захоплений російськими військами на початку березня минулого року, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення. 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про приєднання частини Запорізької області, де розташоване місто, поряд із ще кількома окупованими українськими територіями, до Росії. Це рішення не визнано переважною більшістю країн світу.