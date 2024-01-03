Ексгенерал СБУ Наумов вийшов на свободу в Сербії і чекає розгляду апеляції

Колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, засуджений судом першої інстанції в Сербії за відмивання грошей, на початку грудня вийшов з-під варти і чекає на рішення апеляції.

Це Балканській службі Радіо Свобода підтвердили 3 січня у Вищому суді Ниша, який наприкінці вересня визнав Наумова винним. Процедура апеляції у цій справі наразі триває в Апеляційному суді в Ниші.

Як йдеться у відповіді суду, станом на 4 грудня 2023 року Наумов вже не перебував під вартою.

«Рішенням суду від 4 грудня обвинуваченому заборонено залишати місце проживання, йому заборонено залишати територію Республіки Сербія без дозволу суду і конфісковано проїзний документ», – заявили в суді.

У жовтні 2023 року Апеляційний суд у Ниші (Сербія) підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який відмовив в екстрадиції Наумова в Україну. Це рішення юридично закріпило попередні судові вироки в Сербії щодо невидачі Наумова на запит України.

Цей запит надійшов від України до Сербії в середині жовтня 2022 року. В Україні Наумову повідомили про дві підозри – «у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем» і в шахрайстві й завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

6 липня Вищий суд у Ниші відхилив запит України, а Апеляційний суд підтвердив це рішення 29 вересня.

Сам Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека нібито буде під загрозою.

29 вересня 2023 року Вищий суд міста Ниш також засудив Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. Захист Наумова обіцяв оскаржувати це рішення.

Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» (Радіо Свобода) про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

Також «Схеми» розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну – а саме 23 лютого – Андрій Наумов виїхав за кордон.

Також повідомлялося, що підозрюваний у держзраді ексочільник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ. Про це йдеться в оприлюднених ДБР 5 квітня розмовах Кулініча і колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. На записах Кулініч також описував значний вплив Наумова на процеси в СБУ. Згідно з даними ДБР, Кулініч співпрацював із ФСБ РФ.