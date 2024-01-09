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«Збирав дані про базування ППО»: СБУ повідомила про затримання чергового інформатора ФСБ Росії

Служба безпеки затримала «інформатора російської ФСБ», який збирав інформацію про пункти базування українських комплексів ППО
Служба безпеки затримала «інформатора російської ФСБ», який збирав інформацію про пункти базування українських комплексів ППО

Служба безпеки затримала «інформатора російської ФСБ», який збирав інформацію про пункти базування українських комплексів ППО і реактивних систем залпового вогню, у тому числі типу M142 HIMARS, у районі Слов’янська Донецької області, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

У СБУ кажуть, що 43-річний місцевий житель поширював отримані відомості «через один із каналів у популярному месенджері, який адмініструється представниками так званого «МДБ ДНР».

За даними слідства, чоловік підтримав збройну агресію Росії проти України, про що він писав у прокремлівських телеграм-каналах.

«Потім зловмисник почав передавати через чат-бот ФСБ закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість українських військ на Слов’янському напрямку. Для збору відомостей інформатор особисто обходив місто й навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів Збройних сил України», – кажуть у СБУ.

Відомо також, що у затриманого під час обшуків вилучили мобільний телефон, «який він використовував у розвідувально-підривній діяльності».

«Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану)», – зазначили у відомстві.

Підозрюваний зараз перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення, уточнили в СБУ.

Раніше СБУ звинуватила бізнесмена Євгена Черняка в продовженні співпраці з Росією після початку повномасштабного вторгнення до України. Підприємець відкинув звинувачення, додавши, що дізнався про підозру з повідомлення в телеграм-каналі, а до цього на нього ніхто «особисто не виходив, нічого не вручав, ніяких питань у справі не ставив».

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.

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