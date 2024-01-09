«Збирав дані про базування ППО»: СБУ повідомила про затримання чергового інформатора ФСБ Росії

Служба безпеки затримала «інформатора російської ФСБ», який збирав інформацію про пункти базування українських комплексів ППО і реактивних систем залпового вогню, у тому числі типу M142 HIMARS, у районі Слов’янська Донецької області, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

У СБУ кажуть, що 43-річний місцевий житель поширював отримані відомості «через один із каналів у популярному месенджері, який адмініструється представниками так званого «МДБ ДНР».

За даними слідства, чоловік підтримав збройну агресію Росії проти України, про що він писав у прокремлівських телеграм-каналах.

«Потім зловмисник почав передавати через чат-бот ФСБ закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість українських військ на Слов’янському напрямку. Для збору відомостей інформатор особисто обходив місто й навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів Збройних сил України», – кажуть у СБУ.

Відомо також, що у затриманого під час обшуків вилучили мобільний телефон, «який він використовував у розвідувально-підривній діяльності».

«Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану)», – зазначили у відомстві.

Підозрюваний зараз перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення, уточнили в СБУ.

Раніше СБУ звинуватила бізнесмена Євгена Черняка в продовженні співпраці з Росією після початку повномасштабного вторгнення до України. Підприємець відкинув звинувачення, додавши, що дізнався про підозру з повідомлення в телеграм-каналі, а до цього на нього ніхто «особисто не виходив, нічого не вручав, ніяких питань у справі не ставив».

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.