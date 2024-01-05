Суд арештував одного із засновників компанії «Київгума» за підозрою в співпраці з РФ – СБУ

Суд у Києві обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума» у справі за підозрою в постачанні товарів до Росії.

Як повідомили низка українських ЗМІ з посиланням на пресслужбу СБУ, йдеться про тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави. Імені підозрюваного не називають.

«Служба безпеки викрила компанію «Київгума» на постачанні товарів до РФ. У результаті комплексних заходів було зібрано вагому й масштабну доказову базу, яка підтверджує, що підприємство продовжило вести бізнес із Росією після початку повномасштабного вторгнення», – цитує агентство «Інтерфакс-Україна» повідомлення пресслужби СБУ.

Напередодні у Службі безпеки, не згадуючи назву компанії, заявили, що викрили «одне із підприємств на Київщині, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до РФ».

«В організації оборудки підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми і пластмаси, у тому числі для військового спорядження. За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до РФ декілька партій тактичних джгутів і бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті», – йшлося в повідомленні.

За даними слідства, поставки здійснювалися через одну з європейських країн, «де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС».

«На території країни-агресора тактичні медзасоби потрапляли до підсанкційних компаній РФ, що спеціалізуються на постачанні амуніції для російських військ. У подальшому продукція надходила до індивідуальних аптечок рашистів, які воюють проти Сил оборони України», – заявили в СБУ.

За повідомленням, власнику компанії повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу «пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Йому загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

Гендиректор компанії Андрій Острогруд відкинув звинувачення. За його словами, від лютого 2022 року «Київгума» «повністю зупинила» співпрацю з Росією. Він також заявив, що справу проти компанії вважає «помстою» силовиків із наміром «збити нашу компанію як єдиного і найбільшого виробника аптечок, і завезти своїх постачальників китайського лайна».