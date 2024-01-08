У Дніпрі затримали посадовця «Укрзалізниці». СБУ заявляє, що він шпигував за ешелонами ЗСУ

У Дніпрі затримали посадовця «Укрзалізниці», який передавав ФСБ Росії дані про рух залізницею підрозділів та військової техніки ЗСУ, стверджують Служба безпеки України та Дніпропетровська обласна прокуратура в повідомленнях 8 січня.

За даними СБУ, ФСБ завербувала жителя Дніпра влітку 2023 року.

Прокуратура додає, що працівник «Укрзалізниці» за вказівками російського куратора збирав та передавав інформацію про маршрути руху залізницею підрозділів ЗСУ та військової техніки на території області.

СБУ пише, що чоловік насамперед намагався отримати інформацію про переправлення на фронт бойових машин «Бредлі» та танків «Леопард».

«За наявними даними, розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону. Таким чином загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ. Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії і затримали його у власному помешканні», – йдеться в повідомленні.

Жителю Дніпра повідомили про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Запобіжним заходом є тримання під вартою без визначення розміру застави. СБУ наголошує, що чоловікові загрожує довічне ув’язнення.