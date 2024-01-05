СБУ заявляє про затримання власника «одного з найбільших агрохолдингів» за постачання харчів окупантам

Служба безпеки України затримала в Києві власника агрохолдингу за підозрою в постачанні харчів російським окупантам на лівобережжі Херсонської області – про це відомство заявило 5 січня.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ. Співробітники СБУ затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до Росії», – заявляє пресслужба відомства.

СБУ стверджує, що підконтрольна йому компанія розташована на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах РФ. Зокрема, вона «входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України».

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За даними Служби, в травні 2022 підприємець зареєстрував свою компанію в окупаційному «управлінні федеральної податкової служби РФ по Херсонській області». Відтоді підприємство нібито щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації РФ понад 100 тисяч російських рублів у вигляді «податків».

Відомство також звинувачує компанію в тому, що вона є донором російського «Фонду підтримки учасників СВО» («спеціальної військової операції», як у Росії називають повномасштабну війну проти України – ред.). Крім того, за його даними, російські війська користуються ангарами агрохолдингу для зберігання свого озброєння та боєприпасів.

Чоловіку повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Його ім’я та назва агрохолдингу не розголошуються.

Раніше СБУ звинуватила бізнесмена Євгена Черняка в продовженні співпраці з Росією після початку повномасштабного вторгнення до України. Підприємець відкинув звинувачення, додавши, що дізнався про підозру з повідомлення в телеграм-каналі, а до цього на нього ніхто «особисто не виходив, нічого не вручав, ніяких питань у справі не ставив».