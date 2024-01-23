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Чехія виділила майже мільйон євро, щоб українські студенти навчалися літати

До Чехії прибуло 20 студентів НАУ аби навчатися літати та отримати ліцензію європейського зразка
До Чехії прибуло 20 студентів НАУ аби навчатися літати та отримати ліцензію європейського зразка

У Празі презентували проєкт, за яким 20 студентів Національного авіаційного університету з вересня 2023 року перебувають у Чехії та навчаються на пілотів цивільної авіації.

Реалізація проєкту відбувається у співпраці НАУ та Чеського технічного університету в Празі.

Протягом року студенти, які втратили льотну практику через повномасштабне вторгнення, мають можливість вчитися на тренувальній авіаційній базі у Карлових Варах.

«В Україні, на жаль, зараз зупинена льотна практика через повномасштабну війну, через бойові дії. Небо над Україною закрите, тому льотну практику здійснювати неможливо. Тому ми тренуємося тут, щоб у майбутньому забезпечити нашу авіацію, яка буде відновлюватися, гарними кадрами», – розповів Радіо Свобода студент НАУ Данило Осадчий, який нині навчається в Чехії.

Як зазначив на презентації міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, програма триватиме до кінця 2024 року та коштувала чеському бюджету 22 мільйони чеських крон (майже 1 мільйон євро).

«Більша частина цих коштів використовується на практичні заняття. Решта коштів використовується для співпраці університетів у навчальних планах. Ця співпраця є дуже важливою для того, щоб Україна поступово наближалася до стандартів ЄС. Для мене велика честь, що ця тема привернула увагу і американської сторони. Програма співробітництва США в галузі розвитку надала Чеському технічному університету ще 10 мільйонів крон для підтримки цієї академічної допомоги», – розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Міністр закордонних справ Чехії на презентації проєкту навчання українських студентів у Празі
Міністр закордонних справ Чехії на презентації проєкту навчання українських студентів у Празі

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чи можна очікувати в майбутньому подібних навчань і для військових пілотів, міністр сказав, що не може розголошувати цю інформацію і по деталі попросив звернутися до міністерства оборони Чехії.

Зазначається, що після завершення навчання студенти отримають ліцензії європейського зразка.

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