Чехія виділила майже мільйон євро, щоб українські студенти навчалися літати

У Празі презентували проєкт, за яким 20 студентів Національного авіаційного університету з вересня 2023 року перебувають у Чехії та навчаються на пілотів цивільної авіації.

Реалізація проєкту відбувається у співпраці НАУ та Чеського технічного університету в Празі.

Протягом року студенти, які втратили льотну практику через повномасштабне вторгнення, мають можливість вчитися на тренувальній авіаційній базі у Карлових Варах.

«В Україні, на жаль, зараз зупинена льотна практика через повномасштабну війну, через бойові дії. Небо над Україною закрите, тому льотну практику здійснювати неможливо. Тому ми тренуємося тут, щоб у майбутньому забезпечити нашу авіацію, яка буде відновлюватися, гарними кадрами», – розповів Радіо Свобода студент НАУ Данило Осадчий, який нині навчається в Чехії.

Як зазначив на презентації міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, програма триватиме до кінця 2024 року та коштувала чеському бюджету 22 мільйони чеських крон (майже 1 мільйон євро).

«Більша частина цих коштів використовується на практичні заняття. Решта коштів використовується для співпраці університетів у навчальних планах. Ця співпраця є дуже важливою для того, щоб Україна поступово наближалася до стандартів ЄС. Для мене велика честь, що ця тема привернула увагу і американської сторони. Програма співробітництва США в галузі розвитку надала Чеському технічному університету ще 10 мільйонів крон для підтримки цієї академічної допомоги», – розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чи можна очікувати в майбутньому подібних навчань і для військових пілотів, міністр сказав, що не може розголошувати цю інформацію і по деталі попросив звернутися до міністерства оборони Чехії.

Зазначається, що після завершення навчання студенти отримають ліцензії європейського зразка.