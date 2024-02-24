Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки України у Празі 

У день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії у чеській столиці відбулась масова акція «День для України». Це один із сотень мітингів на підтримку України у війні проти Росії, які 24 лютого тривають по всьому світу. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Празі.

Українці та небайдужі мешканці Праги зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку та вирушили ходою до центральної площі чеської столиці. Учасники та організатори акції намагалися привернути увагу до російської війни, закликали «зупинити Росію» та надати Україні більше військової допомоги.

На акції виступив і президент Чеської Республіки Петр Павел. Він закликав «продовжувати підтримувати Україну, попри труднощі, щоб не заохочувати інші авторитарні режими та подальші наступи Росії».

«Ми маємо стати на бік України. Подобається вона нам чи ні, бо справа не в цьому. Це справа принципу. – заявив президент Павел. — Війна в Україні сьогодні – це не лише війна проти України за спробу перемогти її та встановити контроль над її територією. Це війна проти способу життя, який ми ведемо, проти світу, в якому діють правила і де навіть найменші мають право на своє місце під сонцем».

До учасників акції звернувся і тимчасово повірений у справах України у Чехії Віталій Усатий, біженець із Приморська та (в онлайн-режимі) британський історик Тімоті Ґартон Еш.

Кількатисячний натовп також послухав повне відеозвернення президента України Володимира Зеленського до другої річниці російського вторгнення.

Захід відбувся спільними зусиллями українських та чеських організацій, зокрема «Пам’ять нації», «Людина в біді», «Європейський конгрес українців», «Голос України та Фонд підтримки України, «Мільйон моментів за демократію» та «Подарунок для Путіна». За повідомленням видання Novinky, представники «Пам’ять нації» розповіли, що зібрали пів мільярда крон, на які змогли закупити бронежилети, дрони, аптечки та прилади нічного бачення для українських військових.

Цей проукраїнський мітинг є частиною глобальної адвокаційної кампанії Світового Конґресу Українців (СКУ) StandWithUkraine. Подібні акції відбулися у різних країнах і містах Європи, Америки та інших частин світу. Загалом на сторінці з мапою акцій в підтримку України зареєстрували понад 700 міст у 65 країнах, повідомляє СКУ.

У Чехії проживає понад 600 тисяч українців. Серед них понад 380 тисяч втекли від російської війни проти України та отримали тимчасовий захист, переважно жінки та діти.

Акції на підтримку України також відбуваються і в інших країнах світу. У Брюсселі перед Європарламентом вивісили українські прапори та розгорнули 30-метровий стяг, передає кореспондентка Радіо Свобода.

До заходу, організованого місією України при ЄС за підтримки української громади, приєднався єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Крім того, днями Світовий конгрес українців анонсував заходи в понад 400 містах світу.

24 лютого виповнюється два роки від початку повномасштабної фази агресії Росії проти України 2022 року. З цієї нагоди Україну відвідали лідери урядів Італії, Бельгії та Канади, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.