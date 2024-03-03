Президент України Володимир Зеленський закликав світ «реагувати на кожен прояв російської агресії, адже воєнними цілями РФ стають українські діти».

Глава держави опублікував відео з місця влучання дрона у житловий будинок в Одесі, де триває пошуково-рятувальна операція.

«На цей час відомо про десятьох загиблих, із них троє дітей: Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці. Українські діти – воєнні цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди», – зазначив Зеленський та висловив співчуття рідним і близьким.

За його словами, п’ятьох людей вдалося врятувати. Відомо, що під завалами ще можуть перебувати діти.

«Роботи з пошуку триватимуть, поки не буде з’ясована доля всіх, хто був у будинку», – запевнив президент.

Він додав, що «всім постраждалим надається необхідна допомога».

«Кожна російська втрата на фронті – це відповідь нашої держави на російський терор. Світ має реагувати на кожен прояв російського зла й давати відсіч діям Росії. Кожен проігнорований світом російський терористичний акт дозволяє і далі вбивати. Ми маємо перемогти в цій війні. Лише українська сила зможе забезпечити українцям нормальне життя», – наголосив Зеленський.

Президент поінформував, що на місці влучання російського «шахеда» працюють рятувальники, поліцейські, комунальники, а загалом залучено 215 людей. Він також подякував кожному волонтеру, який допомагає.

Раніше Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі на початку доби 2 березня зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки.

Кількість загиблих в Одесі зросла до 10 людей.

Президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, коментуючи удар по Одесі, що зволікання з наданням Україні озброєння призводить до подібних втрат.

В Одесі та області неділю, 3 березня, оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

24 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що за два роки повномасштабної війни українські військові знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», 4844 ударних дрони і 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня.