На Авдіївському напрямку сили РФ мають «локальні успіхи» – ЗСУ

На Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, але сили РФ мають «локальні успіхи», повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку за добу «наші захисники відбили 14 атак ворога».

«За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке – ред.) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії», – сказав речник.

Лиховій наголосив, що «немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів».

«Лінія бойового зіткнення має свою динаміку. Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій. Це, наприклад, коли вогневі позиції просто знищуються артилерією, тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші більш вигідні позиції», – пояснив він.

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.

Розвідка Великої Британії заявила 29 лютог, що територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу.