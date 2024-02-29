Розвідка Британії: територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу

Територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу на сході України, заявила 29 лютого розвідка Великої Британії.

«Росія захопила Авдіївку 17 лютого 2024 року, і відтоді її сили просунулися на шість кілометрів від центру міста. Росія майже напевно отримала контроль над кількома селами в районі: Ласточкине, Степове і Сєверне. Ці тактичні здобутки слугують переважно для консолідації російських позицій довкола Авдіївки», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Британії.

«Росія також, імовірно, намагається нарощувати темпи на цій осі, щоб скористатися перевагою того, що там менше фіксованих, добре захищених позицій і міської забудови, з яких можуть вести оборону українські сили», – додали в розвідці.

27 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій повідомив, що на Авдіївському напрямку українські сили відійшли від невеликих сіл Сєверне і Степове.

Речник ОСУВ «Таврія» зауважив, що раніше противник вів штурмові дії малими групами, а в останні дні сили РФ збільшили інтенсивність наступів і збільшили чисельність штурмових груп.

Він зазначив, що станом на ранок 27 лютого було стабілізовано лінію оборони в районах сіл Тоненьке, Орлівка і Бердичі.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський також повідомив про стабілізацію лінії оборони біля цих населених пунктів – Тоненьке, Орлівка й Бердичі.

17 лютого стало відомо про виведення українських підрозділів з Авдіївки. У ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

Британська розвідка 20 лютого припустила, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.

26 лютого у Збройних силах України через кілька днів після перших повідомлень про втрату контролю над селом Ласточкине біля Авдіївки визнали цей факт.