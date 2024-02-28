Схід: Росія посилила тиск на Красногорівку під Мар’їнкою

Війська Росії посилили тиск на Мар’їнській ділянці фронту. Генеральний штаб України у ранковому зведенні 28 лютого повідомив про 29 атак Росії у районах населених пунктів довкола Мар’їнки: Новомихайлівки, Красногорівки, Георгіївки та на захід від Побєди.
За даними проєкту DeepState, на південь від Красногорівки російським військам вдалося просунутися.
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ показали кадри знищення колони російської техніки біля Новомихайлівки.
«Часто противник застосовує броньовану техніку, за допомогою якої підвозить піхоту, а також прикриває її дії вогнем гармат та кулеметів. Але, незважаючи на постійний тиск, «малинові берети» з Миколаєва дають гідну відсіч, знищуючи броньовану техніку ще на підході до своїх позицій», – йдеться у повідомленні бригади на Facebook.
На Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують оборонятися. За словами Дмитра Лиховія, пресофіцера оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія», оборонна лінія ЗСУ проходитиме в районі Тоненьке – Орлівка – Бердичі. Там розташовується каскад водосховищ, який, як стверджує Лиховій, допоможе зміцнити українські позиції та зупинити російську армію.
Схід
- Сили оборони України відійшли від селища Ласточкине, щоб «організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка – Тоненьке – Бердичі і не допустити подальшого просування супротивника далі в західному напрямку». Про це це повідомив спікер ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій вдень 26 лютого в ефірі телемарафону.
- Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Через два дні, 19 лютого, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».
- 18 грудня минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».
- Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.