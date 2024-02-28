Схід: Росія посилила тиск на Красногорівку під Мар’їнкою

Війська Росії посилили тиск на Мар’їнській ділянці фронту. Генеральний штаб України у ранковому зведенні 28 лютого повідомив про 29 атак Росії у районах населених пунктів довкола Мар’їнки: Новомихайлівки, Красногорівки, Георгіївки та на захід від Побєди.

За даними проєкту DeepState, на південь від Красногорівки російським військам вдалося просунутися.

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ показали кадри знищення колони російської техніки біля Новомихайлівки.

«Часто противник застосовує броньовану техніку, за допомогою якої підвозить піхоту, а також прикриває її дії вогнем гармат та кулеметів. Але, незважаючи на постійний тиск, «малинові берети» з Миколаєва дають гідну відсіч, знищуючи броньовану техніку ще на підході до своїх позицій», – йдеться у повідомленні бригади на Facebook.

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На Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують оборонятися. За словами Дмитра Лиховія, пресофіцера оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія», оборонна лінія ЗСУ проходитиме в районі Тоненьке – Орлівка – Бердичі. Там розташовується каскад водосховищ, який, як стверджує Лиховій, допоможе зміцнити українські позиції та зупинити російську армію.

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