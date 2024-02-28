Каскад водосховищ зупинить армію РФ на Донбасі – речник ОСУВ «Таврія»

Збройні сили України продовжують ведення оборонної операції на Авдіївському напрямку, цьому сприяє рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі. Про це 28 лютого в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) сказав Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». За його словами, саме таку лінію оборони зараз обрали у ЗСУ.

«Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції», – сказав Дмитро Лиховій.

За словами речника, штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка. Російські сили намагалися просуватись за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації, уточнив представник ОСУВ «Таврія».

«Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях», – додав Дмитро Лиховій.

За словами молодшого сержанта батальйону БпАК (безпілотних авіаційних комплексів – ред.) 3-ї окремої штурмової бригади Анатолія Нікітіна, польові укріплення є, і вони допомагають ЗСУ оборонятись від піхотних підрозділів армії РФ та артилерії. Але від керованих авіаційних бомб, які російські сили застосовують на цьому напрямку, захисту наразі немає.

«Це піхотні польові укріплення, які дозволяють ефективно оборонятися від піхоти і артилерійської компоненти. Але супротивник зараз застосовує тактику, проти якої у нас немає протиотрути, – удари коригованими авіабомбами по 500 кілограмів вибухівки. Це вирва пʼять метрів завглибшки», – сказав Анатолій Нікітін.

Він також наголосив, що в самій Авдіївці українські сили мали потужні укріплення і лінії оборони, які допомагали ЗСУ стримувати армію РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

27 лютого в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Таврія» підтвердили, що після втрати села Ласточкине українські сили відійшли також «від невеликих сіл Сєверне і Степове».