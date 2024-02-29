Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

«У окремих командирів виявлені певні прорахунки» – Сирський про ситуацію на Авдіївському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (п) із міністром оборони України Рустемом Умєровим
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (п) із міністром оборони України Рустемом Умєровим

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав «складною» ситуацію в районі проведення операції Сил оборони України. Про це воєначальник написав 29 лютого в телеграмі.

«Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів», – повідомив Сирський за результатами перевірки оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Головнокомандувач відзначив, що «особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка».

«Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль», – додав Сирський.

Водночас воєначальник відзначив «мужність, стійкість і героїзм» військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад. «Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки», – вказав головнокомандувач ЗСУ.

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій розповів Радіо Свобода 28 лютого, що наступ сил РФ на Авдіївському напрямку може зупинити природна перешкода – каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG