«У окремих командирів виявлені певні прорахунки» – Сирський про ситуацію на Авдіївському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав «складною» ситуацію в районі проведення операції Сил оборони України. Про це воєначальник написав 29 лютого в телеграмі.

«Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів», – повідомив Сирський за результатами перевірки оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Головнокомандувач відзначив, що «особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка».

«Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль», – додав Сирський.

Водночас воєначальник відзначив «мужність, стійкість і героїзм» військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад. «Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки», – вказав головнокомандувач ЗСУ.

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій розповів Радіо Свобода 28 лютого, що наступ сил РФ на Авдіївському напрямку може зупинити природна перешкода – каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі.