«110-та ОМБр зберегла свою боєздатність» – речник бригади

У 110 бригаді, яка відійшла на ротацію, наголошують, що з’єднання військ зберегло свою боєздатність, наразі відкриває програму рекрутингу. Про це в етері Радіо Свобода заявив начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач.



«Хочу зазначити, що 110-та бригада зберегла свою боєздатність і наразі ми набираємо нових людей, відкриваємо програму рекрутингу, а ті люди, які відійшли у пункти постійної дислокації, будуть виїжджати по відпустках, з іншими людьми будуть працювати психологи від Міністерства оборони», – розповів речник в ефірі програми Свобода Live.



Іван Сєкач наголосив, що українські війська не відступили, а «відійшли на більш підготовлені позиції».



Також речник зауважив, що під час перебування 110-ї бригади на Авдіївському напрямку частина ліній оборони вже були підготовлені.



«Я – не спеціаліст з інженерних військ, але кажу, що я бачив – лінії оборони готувалися, окопи рилися, інженерна техніка постійно працювала на нашому (Авдіївському – ред.) напрямку», – розповів Іван Сєкач.

Напередодні 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка тримала оборону в Авдіївці, повідомила про ротацію.

17 лютого стало відомо про виведення українських підрозділів з Авдіївки. У ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

Британська розвідка 20 лютого припустила, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.

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26 лютого у Збройних силах України через кілька днів після перших повідомлень про втрату контролю над селом Ласточкине біля Авдіївки визнали цей факт.