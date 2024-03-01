ЗСУ «подекуди відновлюють втрачені позиції» на Авдіївському напрямку – Тарнавський

На Авдіївському напрямку армія Росії нарощує чисельність штурмових груп і має деякі локальні успіхи, однак сили оборони «подекуди відновлюють втрачені позиції», повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Він додав, що на цьому напрямку Росія має «перевагу у боєприпасах» і «кидає в бій нові резерви».

«За минулу добу на Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці відбили 25 атак ворога, на Новопавлівському напрямку – 30, на Оріхівському напрямку – одну атаку», – йдеться у повідомленні.

Тарнавський додав, що за минулу добу в операційній зоні ОСУВ «Таврія» армія Росії завдала 36 авіаударів, 1074 обстріли і 118 ударів дронів-камікадзе, відбулося 56 бойових зіткнень.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 29 лютого повідомив про роботу на Авдіївському і Курахівському напрямках, назвавши серед головних задач у цьому районі «утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли».

Сирський після перевірки оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку, заявив, що «в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника». За його словами, це вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках.

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.

Розвідка Великої Британії заявила 29 лютог, що територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу.