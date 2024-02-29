«Окремі командири» і «певні прорахунки» в Авдіївці: кого і що саме має на увазі Сирський

Де на фронті «найгарячіше»?

«Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка», – повідомив головнокомандувач ЗСУ Сирський за результатами перевірки оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Шукають «стрілочників»? Про які «прорахунки командирів» каже Сирський?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про прорахунки командирів на Авдіївському напрямку. Водночас похвалив підрозділи 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад, які відкинули війська РФ із околиць Орлівки. Також Сирський розповів про жорсткі бої в районі Вербового та Роботиного.

Чи справді це бойові командири прорахувалися під Авдіївкою?

Буданов: Росія дійсно дізналася план контрнаступу

Очільник ГУР Кирило Буданов визнав, що Росія дійсно отримала доступ до планів українського контрнаступу. Де прорахувалися командири під Авдіївкою? Чи є у владі російські інформатори? як реагуватиме Кремль на появу західних військ в Україні?

«На все экранах страны»: що Путін наговорив у своєму «посланні»?

Президент Росії Путін звернувся із щорічним посланням до Федеральних зборів Росії.

У відповідь на ідею Макрона відправити війська в Україну пригрозив «трагічними наслідками». Говорив про бойову готовність ядерних сил Росії та підтримку громадянами РФ війни проти України. Промову транслювали у кінотеатрах.

Що хотів сказати Путін перед березневими виборами? Чи визнає Захід його легітимність? І чи сприятиме це падінню режиму Путіна?

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