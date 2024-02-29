Путін заявив про загрозу ядерної війни в разі введення військ НАТО в Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що країни НАТО ризикують ядерним конфліктом, якщо відправлять війська в Україну. Путін, який планує стати президентом Росії вп’яте, сказав про це під час свого щорічного послання до російського парламенту 29 лютого. Він також сказав, що Москва має зброю, щоб завдавати ударів по цілях на Заході.

«Заговорили про відправлення в Україну натівських контингентів. Але ми пам’ятаємо долю тих, хто спрямовував контингенти. Тепер наслідки для інтервентів будуть набагато трагічніші... Вони повинні врешті усвідомити, що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території. Все, що придумує Захід, створює реальну загрозу конфлікту із застосуванням ядерної зброї, а отже, знищення цивілізації», – сказав Путін.

Він також заявив, що Росія має зміцнити свій західний військовий округ після вступу Фінляндії і Швеції до НАТО.

26 лютого в Парижі на конференції, на якій лідери 20 країн Європи, а також представники Великої Британії і США обговорювали військову допомогу Україні, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають зробити все, щоб Росія не перемогла у війні з Україною. Водночас він припустив, що союзники можуть надіслати свої війська в Україну, хоча додав, що консенсусу з цього приводу поки що немає.

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне уточнив цю заяву Макрона, сказавши, що Захід має розглянути нові дії на підтримку України, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на українській території. За словами Сежурне, деякі з цих дій «можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи порогу войовничості».

Сполучені Штати і ключові європейські союзники цього тижня заявили, що не планують посилати наземні війська в Україну.

Після початку повномасштабної війни проти України Володимир Путін неодноразово говорив на тему про застосування ядерної зброї. У жовтні 2023 року він сказав, що російська військова доктрина має лише дві причини для використання ядерної зброї – відповідь на застосування такої зброї противником або загроза існуванню російської держави.

28 лютого видання Financial Times написало, що витік російських секретних документів показав, коли Москва готова застосувати ядерну зброю, і цей поріг виявився набагато нижчим, ніж публічно говорив президент РФ Володимир Путін.