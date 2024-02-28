Поріг застосування Росією ядерної зброї набагато нижчий, ніж говорить Путін – FT

Витік російських секретних документів показав, коли Москва готова застосувати ядерну зброю, і цей поріг виявився набагато нижчим, ніж публічно говорив президент РФ Володимир Путін, пише Financial Times.

Це випливає із документів, з якими журналістів видання ознайомили джерела на Заході. Журналісти побачили 29 секретних файлів, складених у період із 2008 до 2014 року. Експерти стверджують, що вони актуальні для сучасної російської військової доктрини.

У презентації критеріями застосування зброї вказані висадка противника на територію Росії, розгром зʼєднань, розгорнутих на кордоні, або неминучий напад противника з використанням звичайного озброєння.

«Серед інших можливих умов — знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами стратегічного призначення, 30% ударних атомних підводних човнів, трьох і більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасна атака на головний і резервний берегові командні центри», – вказано в публікації.

Також серед потенційних причин застосування тактичної ядерної зброї — «стримування держав від агресії або ескалації військових конфліктів», «зупинення агресії», запобігання поразці російських військ у битві та підвищення ефективності флоту.

Як сказав газеті директор Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв, ці документи демонструють, що поріг застосування ядерної зброї для Росії є досить низьким у разі, якщо Москва не зможе досягти бажаного результату звичайними засобами.

Директор зі стратегії, технологій та контролю над озброєннями Міжнародного інституту стратегічних досліджень Вільям Альберк вважає, що в Україні Росія, ймовірно, має вищий поріг застосування тактичної ядерної зброї, оскільки Київ не має власного ядерного потенціалу або можливості розпочати масштабне вторгнення.

Після початку повномасштабної війни проти України Володимир Путін неодноразово говорив на тему про застосування ядерної зброї. У жовтні 2023 року він сказав, що російська військова доктрина має лише дві причини для використання ядерної зброї – відповідь на застосування такої зброї противником або загроза існуванню російської держави.