Лукашенко заявив про завершення поставок російської ядерної зброї до Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що Росія завершила поставки ядерної зброї до Білорусі. Як повідомила пресслужба Лукашенка, про це він сказав 25 грудня, відповідаючи на запитання журналістів у рамках саміту ЄАЕС у російському Санкт-Петербурзі.

«Давно. Я ж говорив уже, коли закінчилося постачання. Ще у вересні по-моєму або у жовтні. На початку жовтня остання. Все на своїх місцях у хорошому стані», – сказав він.

Лукашенко не уточнив, скільки зброї було відправлено і де вона розташована.

У березні цього року президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. За його словами, Росія не передає Білорусі ядерну зброю, а розміщує свою зброю на її території.

У червні Путін заявив, що до Білорусі доставлено перші ядерні боєголовки.

Наприкінці червня Олександр Лукашенко заявив, що «більша частина» російської ядерної зброї, яку планувалося перемістити до Білорусі, вже в країні.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що рішення Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі є частиною її кампанії «погроз» і «залякування» сусідніх країн і водночас підкреслює домінування Москви над Мінськом.

НАТО, членом якої є Литва, назвало цей крок «небезпечним і безвідповідальним».

У резолюції, ухваленій 13 вересня, Європарламент назвав Білорусь «державою-сателітом Росії» і висловив стурбованість «нестримним політичним, економічним, військовим і культурним підпорядкуванням Білорусі Москві».

Хоча Мінськ не направив сили для приєднання до війни Росії проти України, він дозволив Кремлю використовувати свою територію як плацдарм для повномасштабного вторгнення, розпочатого в лютому 2022 року.