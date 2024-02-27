ЗСУ відходять ще далі, Макрон говорить про відправку військ в Україну: що відбувається?

Лиховій: Росія захопила населені пункти Степове та Сєверне

Українські війська відійшли від сіл Степове та Сєверне, західніше окупованої Авдіївки. Це підтвердив речник угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

Армія РФ просунулася біля Орлівки та Тоненького. Раніше аналітики Deep State підтвердили, що услід за Ласточкиним Росія захопила населені пункти Степове та Сєверне.

Як далі розвиватимуться події? Наскільки стрімко просувається армія РФ?

Макрон припустив, що доведеться воювати в Україні

Президент Франції Макрон припустив, що європейські країни можуть відправити війська до України. Таку заяву він зробив після конференції у Парижі, на якій лідери 20 країн Європи обговорювали допомогу Україні. Опісля генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не планує відправляти своїх військових до України. Кілька європейських країн зробили такі ж заяви.

Чому Макрон припускає можливість відправки західних військ в Україну?

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