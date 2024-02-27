У ГУР розповіли, чого можна очікувати від звернення Путіна до Федеральних зборів РФ

У Головному управлінні розвідки Міноборони України не очікують чогось «дуже нового» від звернення російського президента Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов.



«Свої уявлення про історію як російську, так і українську і світову, він вже в принципі розповів. Якихось новин не буде. Чергова брехня. чергова пропаганда. Робота на продовження зомбування власної аудиторії і підтримка залишків іміджу того ж фарсу, яким є вибори. Концептуально важко уявити щось дуже нове», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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Президент Росії Володимир Путін виступить із посланням до Федеральних зборів 29 лютого. Цього року звернення відбувається напередодні президентських виборів в РФ.



У 2023 році звернення Путіна тривало майже дві години. Значна частина промови була присвячена виправданню російського вторгнення в Україну.